Восемь человек пострадали при падении обломков украинских БПЛА в Ростове-на-Дону

Число пострадавших при массированной атаке на Ростовскую области выросло до 8 Восемь человек пострадали при падении обломков украинских БПЛА в Ростове-на-Дону

Москва27 июл Вести.После атаки украинских беспилотников на Ростовскую область ранения получили 8 человек, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Все они пострадали при падении фрагментов дронов в Ростове-на-Дону.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома 8 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: 2 человека получили помощь медиков на месте, 6 человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы. Состояние остальных пациентов, по оценкам медиков, среднетяжелое, стабильное написал губернатор в мессенджере МАХ

Массированной атаке противника в ночь на 27 июля, понедельник, подверглись областной центр, Таганрог и четыре района. В небе над регионом было уничтожено более 50 БПЛА.

Погибли два человека. Жители нескольких многоквартирных домов эвакуированы в ПВР. Повреждения получили, в том числе, здание центра для лиц без определенного места жительства, три многоквартирных и 17 частных домов, 5 машин и кафе. Все места оцеплены правоохранителями.

После атаки начался пожар на территории складов, огонь охватил 400 квадратных метров, сейчас он ликвидирован.