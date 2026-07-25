Слюсарь: пять человек получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область

Пять человек пострадали при атаке на Ростовскую область Слюсарь: пять человек получили ранения при воздушной атаке на Ростовскую область

Москва25 июл Вести.Пять человек получили ранения в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область, об этом утром 25 июля сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в личном канале МАХ.

Сегодняшняя ночная атака принесла тяжкие последствия. 5 человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе написал чиновник

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.

В Ростове обломки БПЛА незначительно повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения.

В Красносулинском районе частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание. В Мясниковском районе поврежден коммерческий объект.