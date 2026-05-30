Два человека пострадали в результате атаки БПЛА по Таганрогу Слюсарь: в результате атаки БПЛА на Таганрог пострадали мирные жители

Москва30 мая Вести.Ночью в субботу, 30 мая, от падения беспилотника на частный дом в Таганроге пострадали два человека, сообщил в своем MAX-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, от попадания БПЛА в частный дом пострадали два человека. Медики оказывают им помощь написал чиновник

Он добавил, что в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района от падения обломков БПЛА загорелась газовая труба в доме, повреждены крыша и остекление. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Никто не пострадал.