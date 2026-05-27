Камбулова: два человека доставлены в больницу после атаки на Таганрог

Москва27 мая Вести.Два человека пострадали в ходе воздушной атаки на Таганрог прошедшей ночью, сообщила мэр города Светлана Камбулова в мессенджере МАХ.

Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета... Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь написала она

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.

Сейчас пожар локализован, уточнила Камбулова. Ракетная опасность снята, перекрытия дорог нет, транспорт ходит по городу в штатном режиме.