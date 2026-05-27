В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ Камбулова: локальный режим ЧС ввели в Таганроге

Москва27 мая Вести.После воздушной атаки на Таганрог Ростовской области в городе ввели локальный режим ЧС. Об этом сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

В ходе атаки пострадали два человека. Они госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Им будет оказана необходимая поддержка.

Принято решение о введении локального режима ЧС. Комиссия приступила к обследованию территории, домов и оценке причиненного ущерба отмечается в сообщении

Ранним утром 27 мая в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета.