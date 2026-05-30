Камбулова: в Таганроге расширили границы локального режима ЧС

Москва30 мая Вести.Власти Таганрога Ростовской области приняли решение о расширении границы локального режима ЧС, введенного 27 мая после атак ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по итогам экстренного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 27 мая, после атаки ВСУ, пострадали два человека, серьезные повреждения получила котельная - она не подлежит восстановлению.

На данный момент в экстренные службы поступило 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях.

Камбулова сообщила, что в результате ночной атаки на город повреждения получили здания коммерческих организаций, одного социального объекта, детского сада, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стекла, также поврежден один автомобиль.

Профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.