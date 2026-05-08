Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в одном из районов на фоне атаки БПЛА

Москва8 мая Вести.В границах Железнодорожного района Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято после атаки БПЛА, сообщил городской мэр Александр Скрябин.

Об этом он проинформировал по итогам внеочередного заседания КЧС.

Принято решение ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения БПЛА говорится в канале ростовского мэра в MAX

Также будет организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба и обход по поврежденным местам для его фиксации. Планируется и прием заявлений у пострадавших граждан на оказание материальной помощи.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об атаке БПЛА на Ростов, где в еще одном районе города загорелось административное 4-этажное здание. Огонь был ликвидирован.

Кроме того, пресс-служба Минтранса сообщила о попадании украинских беспилотников в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Из-за этого приостановлена работа 13 аэропортов на юге России.