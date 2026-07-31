Слюсарь: в границах поврежденного БПЛА дома в Гуково введен режим ЧС

Режим ЧС ввели в границах поврежденного БПЛА дома в Гуково Слюсарь: в границах поврежденного БПЛА дома в Гуково введен режим ЧС

Москва31 июл Вести.Режим ЧС введен в границах поврежденного в результате ночной атаки БПЛА многоквартирного жилого дома в Гуково. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что жители получат все полагающиеся им выплаты.

По решению комиссии администрации Гуково в границах поврежденного дома введен режим ЧС. Люди получат все полагающиеся им выплаты. Оказываем всю необходимую помощь сказал глава региона

Слюсарь добавил, что жильцам дома предложено остаться в пункте временного размещения.

В результате ночной атаки 31 июля в Гуково был поврежден жилой дом, пострадала женина. Всех жильцов эвакуировали в ПВР.