Слюсарь попросил жителей Таганрога пока не возвращаться домой после атаки БПЛА

Жители Таганрога еще несколько дней не смогут вернуться домой после атаки БПЛА Слюсарь попросил жителей Таганрога пока не возвращаться домой после атаки БПЛА

Москва10 июл Вести.Губернатор Ростовской области попросил жителей Таганрога, приехавших в пункт временного размещения после атаки украинских дронов, пока не возвращаться домой. Об этом он написал в MAX.

Он подчеркнул, что быстро потушить возникший в результате удара пожар не получится, и попросил отнестись к эвакуации с пониманием. Эти меры приняты ради безопасности жителей, подчеркнул губернатор.

Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиница говорится в сообщении Слюсаря

Сейчас в пострадавшем районе объявлен режим ЧС, и некоторые дома находятся в этой зоне.

Ранее Слюсарь сообщил, что в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них 7 детей.