Москва10 июлВести.Губернатор Ростовской области попросил жителей Таганрога, приехавших в пункт временного размещения после атаки украинских дронов, пока не возвращаться домой. Об этом он написал в MAX.
Он подчеркнул, что быстро потушить возникший в результате удара пожар не получится, и попросил отнестись к эвакуации с пониманием. Эти меры приняты ради безопасности жителей, подчеркнул губернатор.
Придется переждать несколько дней, прежде чем вернуться в свои дома. Кто-то из жителей разместился временно у родственников. Всем, кому необходимо, будет предоставлена гостиницаговорится в сообщении Слюсаря
Сейчас в пострадавшем районе объявлен режим ЧС, и некоторые дома находятся в этой зоне.
Ранее Слюсарь сообщил, что в пункте временного размещения находятся 44 человека, из них 7 детей.