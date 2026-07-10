Слюсарь: быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

В Таганроге продолжают тушить пожар в порту, ликвидация займет несколько дней Слюсарь: быстро ликвидировать пожар в порту Таганрога не получится

Москва10 июл Вести.В Таганроге продолжается ликвидация возгорания нефтепродуктов в морском порту, возникшего после ночной атаки беспилотников ВСУ. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, прибывший на место, сообщил, что быстро потушить такой тип пожара не получится.

В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов… К сожалению, быстро ликвидировать такой тип пожара не получится отметил Юрий Слюсарь

На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб и пожарный поезд. Пены для тушения достаточно, чтобы минимизировать экологический ущерб.

По словам главы региона, жители, эвакуированные из зоны чрезвычайной ситуации, смогут вернуться в свои дома только через несколько дней. Юрий Слюсарь попросил отнестись к эвакуации с пониманием – решение принято исключительно в целях безопасности. Всем, кому необходимо, предоставят гостиницы.

В настоящее время сотрудники администрации повторно обходят дома, чтобы убедиться, что в них никого не осталось.

Глава региона подчеркнул, что враг прицельно бьет по объектам инфраструктуры, местам хранения топлива и морскому транспорту, перевозящему нефтепродукты.