Москва10 июлВести.В порт Таганрога для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в MAX.
Как сообщалось ранее, в порту после атаки украинских беспилотников загорелись нефтепродукты.
В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поездговорится в сообщении Слюсаря
Губернатор уточнил, что пены для тушения у специалистов достаточно. Он также пояснил, что ее использование позволяет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.