Для тушения порта Таганрога после атаки БПЛА прибыл пожарный поезд

Пожарный поезд прибыл в порт Таганрога для тушения огня после атаки БПЛА Для тушения порта Таганрога после атаки БПЛА прибыл пожарный поезд

Москва10 июл Вести.В порт Таганрога для ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в MAX.

Как сообщалось ранее, в порту после атаки украинских беспилотников загорелись нефтепродукты.

В морском порту продолжают ликвидировать возгорание нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы, прибыл пожарный поезд говорится в сообщении Слюсаря

Губернатор уточнил, что пены для тушения у специалистов достаточно. Он также пояснил, что ее использование позволяет минимизировать выбросы вредных веществ и снизить экологический ущерб.