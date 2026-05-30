Слюсарь: танкер и резервуар с топливом загорелись в Таганроге при атаке БПЛА

Возгорание произошло на территории порта в Таганроге после атаки БПЛА Слюсарь: танкер и резервуар с топливом загорелись в Таганроге при атаке БПЛА

Москва30 мая Вести.Танкер, резервуар с топливом, а также административное здание на территории порта в Таганроге загорелись в результате атаки дронов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется написал глава региона

Он также отметил, что сегодня ночью при отражении атаки беспилотников на Ростовскую область были сбиты дроны в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.