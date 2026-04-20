Москва20 апрВести.Возгорание произошло в ночь на 20 апреля в морском порту Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев в личном канале МАХ.
Получаю оперативные доклады от главы муниципалитета Сергея Бойко о ситуации. В морском порту произошло возгораниеуказал чиновник
Кроме того, обломки сбитого дрона повредили остекление в нескольких зданиях в городе, включая начальную школу и детский сад, а также музей, церковь и многоквартирный дом. Повреждение получила газовая труба.
На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.