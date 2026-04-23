Оперштаб Кубани: на морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение

В Туапсе локализовали возгорание на морском терминале Оперштаб Кубани: на морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение

Москва23 апр Вести.Пожарные локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края вечером 23 апреля.

На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение говорится в сообщении

В тушении огня участвуют 276 человек и 77 единиц специальной техники.

Возгорание возникло в ночь на 20 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Работы по полной ликвидации огня продолжаются.