Москва23 апрВести.Пожарные локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края вечером 23 апреля.
В тушении огня участвуют 276 человек и 77 единиц специальной техники.
Возгорание возникло в ночь на 20 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
Работы по полной ликвидации огня продолжаются.