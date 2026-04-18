Москва18 апрВести.Открытое горение на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировано. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены 154 человека личного состава и 49 единиц техники, включая силы краевого МЧС.
Возгорание возникло в результате ночной атаки беспилотников 16 апреля. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха: превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.