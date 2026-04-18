Пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение после атаки БПЛА Пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе

Москва18 апр Вести.Открытое горение на морском терминале в Туапсе полностью ликвидировано. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале говорится в публикации оперштаба

Отмечается, что к борьбе с огнем привлечены 154 человека личного состава и 49 единиц техники, включая силы краевого МЧС.

Возгорание возникло в результате ночной атаки беспилотников 16 апреля. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха: превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.