Открытое горение устранено на морском терминале в Туапсе

На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение Открытое горение устранено на морском терминале в Туапсе

Москва2 мая Вести.В Оперштабе Краснодарского края сообщили о ликвидации открытого огня на морском терминале в Туапсе.

На место происшествия привлекли 143 специалиста и 25 единиц техники.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 9.22 с последующей ликвидацией открытого огня отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Пожар на морском терминале в Туапсе вновь возник в результате атаки вражеских беспилотников.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА в Туапсе.