Москва2 маяВести.В Оперштабе Краснодарского края сообщили о ликвидации открытого огня на морском терминале в Туапсе.
На место происшествия привлекли 143 специалиста и 25 единиц техники.
Пожарным удалось локализовать возгорание в 9.22 с последующей ликвидацией открытого огняотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Пожар на морском терминале в Туапсе вновь возник в результате атаки вражеских беспилотников.
Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА в Туапсе.