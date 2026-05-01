Оперштаб: в Туапсе произошел пожар на морском терминале после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Туапсе загорелся морской терминал Оперштаб: в Туапсе произошел пожар на морском терминале после атаки БПЛА

Москва1 мая Вести.В Туапсе в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на территории морского терминала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет уточняется в Telegram-канале оперштаба

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, включая силы МЧС РФ.

Вечером 30 апреля в Туапсе была объявлена беспилотная опасность. Позже Росавиация в целях безопасности временно закрыла аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, в ночь на 1 мая в Туапсе силы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ. По предварительным данным, которые приводятся в публикации, было сбито не менее 10 украинских БПЛА.

28 апреля из‑за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ в Туапсе. Он был ликвидирован утром 30 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.