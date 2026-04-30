Кондратьев: на НПЗ в Туапсе потушен пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили пожар, возникший 28 апреля Кондратьев: на НПЗ в Туапсе потушен пожар

Москва30 апр Вести.Горевший с 28 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе потушен. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Масштабный пожар на третий день после возникновения был ликвидирован.

В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников. Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работа отметил глава субъекта

Он также добавил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.

Возгорание на НПЗ в Туапсе возникло в результате атаки БПЛА 28 апреля. Были эвакуированы десятки жителей.