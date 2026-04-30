Москва30 апрВести.Горевший с 28 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе потушен. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Масштабный пожар на третий день после возникновения был ликвидирован.
В Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар, возникший в результате атаки вражеских беспилотников. Благодарю всех, кто участвовал в тушении: это была тяжелейшая работаотметил глава субъекта
Он также добавил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.
Возгорание на НПЗ в Туапсе возникло в результате атаки БПЛА 28 апреля. Были эвакуированы десятки жителей.