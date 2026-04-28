В МЧС сообщили о выбросе топлива на горящем НПЗ в Туапсе

МЧС: на горящем НПЗ в Туапсе произошел выброс топлива, пострадали автомобили В МЧС сообщили о выбросе топлива на горящем НПЗ в Туапсе

Москва28 апр Вести.В Туапсе на горящем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел выброс топлива, несколько автомобилей оказались повреждены. Об этом сообщил сотрудник МЧС России в беседе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Комментарий сотрудника МЧС попал на видео, опубликованное в Telegram-канале губернатора.

Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара номер три, в результате чего горючая нефть перекинулась на дорогу. Повреждены несколько автомобилей и гаражей заявил мужчина

Ранее сообщалось, что Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где после атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на НПЗ.