Москва28 апрВести.В Туапсе на горящем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел выброс топлива, несколько автомобилей оказались повреждены. Об этом сообщил сотрудник МЧС России в беседе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Комментарий сотрудника МЧС попал на видео, опубликованное в Telegram-канале губернатора.
Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара номер три, в результате чего горючая нефть перекинулась на дорогу. Повреждены несколько автомобилей и гаражейзаявил мужчина
Ранее сообщалось, что Вениамин Кондратьев прибыл в Туапсе, где после атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на НПЗ.