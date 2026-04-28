Краснодарский губернатор приехал в Туапсе и опубликовал видео из города Губернатор Краснодарского края опубликовал видео из атакованного БПЛА Туапсе

Москва28 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 28 апреля прибыл в Туапсе, где после атаки вражеских беспилотников бушует сильнейший пожар на НПЗ и произошел разлив нефтепродуктов на береговой линии. В своем Telegram-канале он опубликовал видео из города.

На месте проверил, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников написал Кондратьев

Он заявил, что ситуация в Туапсе непростая, но контролируемая, и поблагодарил пожарных и спасателей, заявив, что они демонстрируют настоящий героизм, а также тех, кто убирает береговую линию и приводит в порядок улицы.

Приоритетная задача сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города подчеркнул губернатор

Он указал, что люди, проживавшие на ближайших к месту пожара улицах, эвакуированы. Главе Туапсе Сергею Бойко поручено обеспечить людей всем необходимым.

Кондратьев сообщил также о продолжении наращивания группировки спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС.