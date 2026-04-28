Глава МЧС по поручению Путина экстренно вылетел в Туапсе из-за пожара на НПЗ Путин поручил главе МЧС вылететь в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ

Москва28 апр Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой МЧС Александром Куренковым получил доклад о пожаре в Туапсе после атаки дронов и поручил министру вылететь туда. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В МЧС уточнили, что министр уже вылетел в Краснодарский край.

По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий сказал пресс-секретарь президента журналистам

По словам Пескова, Украина в очередной раз ударила по хранилищам нефти, которые предназначались для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам.

Киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках резюмировал Песков

МЧС России проинформировало в соцсети MAX , что Куренков с оперативной группой ведомства вылетел в Краснодарский край. По его поручению в регионе наращивается группировка сил и средств, к месту происшествия следуют сводные отряды территориальных управлений МЧС из Краснодарского края и Ростовской области.

На данный момент в Туапсе продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников на НПЗ - уже собрано и вывезено 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Загрязняющие вещества собирают на территории морского терминала, в реке Туапсе, на береговой линии Центрального пляжа, а также в акватории моря.