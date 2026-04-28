Путин: серьезных угроз в Туапсе после атак БПЛА нет, люди справляются с вызовами

Путин: жители Туапсе справляются с вызовами на фоне последствий ударов ВСУ Путин: серьезных угроз в Туапсе после атак БПЛА нет, люди справляются с вызовами

Москва28 апр Вести.Жители Туапсе справляются с вызовами в связи с атаками украинских беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.

Президент проводит во вторник совещание по обеспечению безопасности на выборах. Он затронул ситуацию в Туапсе.

Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются сказал Путин

Во вторник президент экстренно направил в Туапсе главу МЧС Александра Куренкова. Там продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников на НПЗ.