Москва28 апрВести.Жители Туапсе справляются с вызовами в связи с атаками украинских беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании.
Президент проводит во вторник совещание по обеспечению безопасности на выборах. Он затронул ситуацию в Туапсе.
Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваютсясказал Путин
Во вторник президент экстренно направил в Туапсе главу МЧС Александра Куренкова. Там продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после атаки беспилотников на НПЗ.