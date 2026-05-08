Путин проводит совещание с Совбезом, обсуждается атака ВСУ на Ростовскую область Путин обсудил с Совбезом атаку ВСУ на Ростовскую область

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ, обсуждается атака киевского режима на Ростовскую область.

Глава государства назвал актом террористического характера атаку Вооруженных сил Украины на здание филиала "Аэронавигации Юга России", расположенное в Ростове-на-Дону.

Ранее Министерство транспорта РФ заявило, что из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" была временно приостановлена работа 13 аэропортов. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Позже Минтранс сообщил о частичном возобновлении авиасообщения с аэропортами юга.