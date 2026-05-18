Москва18 мая Вести.Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, обсуждалась тема редкоземельных металлов.

Глава государства назвал чрезвычайно важным вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и безопасности России.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В сентябре прошлого года Путин указал на необходимость эффективно извлекать редкие и редкоземельные металлы и стимулировать спрос на них на новых производствах внутри РФ.

Как рассказывал первый заместитель генерального директора Горнорудного дивизиона ГК "Росатом" Алексей Шеметов, уже в четвертом квартале 2026 года планируется начало строительства нового разделительного производства для извлечения редкоземельных элементов на базе Соликамского магниевого завода.