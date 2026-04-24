Москва24 апрВести.Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Среди тем на повестке дня совещания, дополнительные меры по борьбе с преступностью и расширение взаимодействия в этой области с государствами-членами СНГ.
Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, в борьбе с преступностью. У нас два выступающих, пожалуйста, просил бы начать генерального прокурорасказал президент в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ
В прошлый раз совещание Совбеза состоялось 17 апреля. В ходе него Путин отметил, что на протяжении десятилетий у России складывались особые отношения со всеми странами СНГ, в том числе в гуманитарной сфере.