Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совбеза России

Москва10 июл Вести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, обсудив вызовы информационной безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности Российской Федерации, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий сказано в сообщении

Уточняется, что в совещании участвовали глава кабмина РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Ранее Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности.