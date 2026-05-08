Москва8 маяВести.Президент России Владимир Путин 8 мая проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Во время брифинга с журналистами он поделился деталями расписания президента.
Путин планирует сегодня вечером провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференциисказал Песков
Ранее сообщалось, что президент РФ также встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом 8 мая.