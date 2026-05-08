Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Москва8 мая Вести.Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко совершил посадку в аэропорту Внуково. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Вместе с другими зарубежными гостями он примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что лидеры Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время мероприятий в Москве, приуроченных к празднованию Дня Победы, проведут рабочую встречу.