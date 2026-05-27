Москва27 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетит в Казахстан с рабочим визитом 28-29 мая на саммит ЕАЭС, сообщает Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой белорусского лидера.

В среду президент России Владимир Путин прибыл в Астану. В его программе, помимо прочего, участие в работе Евразийского экономического форума. У трапа самолета российского лидера встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.