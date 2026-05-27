В Кремле рассказали о программе Путина в ходе государственного визита в Астану

Песков рассказал о программе Путина в Астане В Кремле рассказали о программе Путина в ходе государственного визита в Астану

Москва27 мая Вести.Президент России Владимир Путин в среду, 27 апреля, прилетит в Астану, в ходе государственного визита российский лидер примет участие в переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Летим в Астану​​​. Президент сегодня тоже прибудет в Астану. Начнется, собственно, его государственный визит. Начнется он с вечера – неформального общения двух президентов сказал представитель Кремля журналистам

Основным днем госвизита будет четверг, 28 мая, включающий в том числе церемонию встречи двух глав государств, переговоры в узком и расширенном составах, обсуждение проектов Москвы и Астаны.

Будет целый ряд видеопрезентаций... Презентация основных прорывных проектов, которые заметны в наших двусторонних отношениях добавил Песков

Также президенты сделают заявление для СМИ.

Вечером 28 мая Владимир Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а в пятницу – в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.

Ранее пресс-служба Касым-Жомарта Токаева сообщала, что лидеры в ходе предстоящих переговоров в Астане рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей между двумя странами.