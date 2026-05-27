Эксперт раскрыл, какие темы могут быть затронуты в ходе встречи Путина и Токаева

Раскрыты темы, которые могут обсуждаться в ходе визита Путина в Казахстан Эксперт раскрыл, какие темы могут быть затронуты в ходе встречи Путина и Токаева

Москва27 мая Вести.Президент России Владимир Путин 27 мая прилетит с государственным визитом в Казахстан. У российского лидера, как ожидается, состоятся двусторонние переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, где будет обсуждаться наращивание товарооборота между государствами и развитие сотрудничества. Какие еще темы обсудят лидеры, рассказал ИС "Вести" руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он обратил внимание, что Россия и Казахстан – давние партнеры "со значительным объемом торговли".

Россия продолжительное время была первым торговым партнером Казахстана, и только вот относительно недавно эту позицию перехватил Китай… Поэтому вопрос будет стоять о том, чтобы продолжить наращивать товарооборот и при этом вести дальше сотрудничество по пути кооперации. Это касается подготовки кадров, это касается взаимодействия предприятий, потому что Токаев считает, что нужно развивать обрабатывающую промышленность Казахстана. Соответственно, это оптимально можно сделать в блоке с Россией сказал Колташов

По словам эксперта, еще одной темой может стать поддержка России в сфере энергетики.

Россия будет поддерживать Казахстан в энергетическом смысле. Это касается атомной электростанции, которая там должна будет появиться. И в результате появляется такой вот обширный проект, такой фронт вопросов сотрудничества добавил он

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Путина и Токаева особые личные отношения, которые позволяют продуктивно обсуждать двусторонние вопросы.