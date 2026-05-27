Эксперт Притчин перечислил темы, которые обсудят Путин и Токаев в Астане

Москва27 мая Вести.Второй государственный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан демонстрирует особую значимость республики как ключевого партнера России в рамках евразийской интеграции. Такое мнение озвучил ИС "Вести" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду встретил Путина у трапа самолета.

Он назвал встречу прецедентом, поскольку в дипломатической практике государственный визит бывает только один раз за каденцию.

Эксперт напомнил, что основным официальным поводом поездки в Астану является участие в заседании высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Владимир Путин летит в Казахстан во второй раз уже с государственным визитом. На мой взгляд, это призвано подчеркнуть важность Казахстана как российского ключевого партнера по евразийской интеграции, обеспечению социального и экономического развития региона, партнера в энергетике, логистике и безопасности. И все эти вопросы, конечно же, будут обсуждаться в рамках визита сообщил Притчин

Он добавил, что странам предстоит подписание официальных документов о запуске строительства "Росатомом" первой атомной электростанции в Казахстане "Балхаш". Также будет обсуждаться широкая повестка вопросов двухсторонних в энергетике.

РФ является ключевым транзитным государством для экспорта казахстанской нефти: более 80% экспортной нефти Казахстана идет через РФ.