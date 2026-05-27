Особый характер гостеприимства: как в Казахстане готовятся встречать Путина Журналист рассказал о подготовке к прилету президента России в Казахстан

Москва27 мая Вести.Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Журналист ИС "Вести" Роберт Францев рассказал, как в столице республики готовятся встречать российского лидера.

27 мая российский лидер прибудет в столицу Казахстана в рамках государственного визита. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит начнется с неформального обеда с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Приготовления к визиту Владимира Путина в столице Казахстана начались еще несколько дней назад. Накануне жители Астаны могли наблюдать пролет военных истребителей, которые окрасили небо над городом в цвета российского триколора. Это, очевидно, не все сюрпризы. Готовится еще несколько форматов, которые должны подчеркнуть особый характер гостеприимства сообщил корреспондент

Францев также подчеркнул, что данный визит в определенной степени идет вразрез с общепринятой дипломатической практикой, ведь государственный визит совершается один раз за президентский срок. Владимир Путин же посетит Казахстан уже во второй раз, что, как уточнили в администрации президента, должно подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень в отношениях между странами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Россию с государственным визитом в ноябре прошлого года, и главным результатом той встречи стало подписание декларации о переходе отношений между странами на уровень "всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества".