Ушаков: визит Путина в Казахстан начнется с неформального обеда с Токаевым

Москва26 мая Вести.Визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан, запланированный на 27 мая, начнется с неформального обеда с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Что касается самого визита, Владимир Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня, 27 мая, на очередной вечер. В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После встречи они поедут в резиденцию президента Казахстана в Кедровый дом, где пройдет неофициальный дружеский обед двух лидеров в формате тет-а-тет рассказал Ушаков журналистам

В ходе этого обеда главы государств обсудят повестку дня, а также программу визита.