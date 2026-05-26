Москва26 маяВести.Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подпишут заявление о семи основах дружбы и добрососедства между народами двух стран, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин в среду начнет госвизит в Казахстан с общения с Токаевым, отмечал ранее Песков.
По словам Ушакова, после переговоров Путина и Токаева стороны подпишут "необычный, но весьма значимый и полезный документ" - совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов.
В заявлении обозначены приоритетные задачи последовательного укрепления всего комплекса нашего двустороннего сотрудничествауказал помощник российского лидера
Он заявил, что в семи основах будут закреплены ключевые принципы взаимодействия не только на государственном, но и человеческом уровне.
Первая основа – общность истории и ее объективное осмысление в духе дружбы и добрососедства, вторая основа – усилия по евразийской интеграции, рассказал Ушаков.
В качестве третьей основы закреплена роль границы как пространства сотрудничества и добрососедства, четвертой основой является экономическое партнерство, пятой – языковое и культурное многообразие и цивилизационная близость.
Шестая основа - это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. Наконец, седьмая основа - это совместный взгляд в будущееуказал Ушаков
