Песков: Путин начнет госвизит в Казахстан с общения с Токаевым

Москва26 мая Вести.Президент России Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в рамках поездки состоится общение Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Представитель Кремля подчеркнул, что к визиту велась серьезная подготовка.

Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту сказал Песков

Также он сообщил, что в четверг российский лидер примет участие в саммите Евразийский экономический союз и заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.