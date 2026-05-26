Москва26 маяВести.Президент России Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в рамках поездки состоится общение Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Представитель Кремля подчеркнул, что к визиту велась серьезная подготовка.
Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визитусказал Песков
Также он сообщил, что в четверг российский лидер примет участие в саммите Евразийский экономический союз и заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.