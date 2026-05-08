Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора российский лидер отметил, что праздник 9 Мая стал самым главным для народов двух стран.

Для наших народов и для нас лично это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник подчеркнул Путин

Глава России отдельно поблагодарил своего казахского коллегу за приезд и поблагодарил его за вклад в развитие отношений РФ и Казахстана.

Это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находится отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей добавил президент

Токаев прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Как ранее сообщал пресс-секретарь казахстанского лидера, Путин и Токаев обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества Москвы и Астаны.

Путин уже провел встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Во время встречи глава России заявил, что территория Белоруссии стала одной из наиболее пострадавших за годы войны.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин в пятницу вечером пообщается с Токаевым, а также президентами Узбекистана и Белоруссии Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко в ходе дружеского обеда.