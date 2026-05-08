Путин: День Победы - главный праздник для народов России и Белоруссии

Москва8 мая Вести.День Победы - главный праздник для народов России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин напомнил, что Белоруссия была одной из наиболее пострадавших в Великой Отечественной войне республик СССР, и назвал символичным тот факт, что президент Белоруссии приехал в РФ на празднование Дня Победы.

Очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов - Дня Победы в Великой Отечественной войне сказал Путин Лукашенко

Александр Лукашенко прибыл в Москву 8 мая. Он заявил в Кремле, что обсудит с Путиным полтора вопроса, а затем примет участие в торжествах, посвященных Дню Победы, вместе с другими зарубежными гостями.