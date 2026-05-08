Путин подчеркнул важность Дня Победы для народов России и Казахстана Путин назвал День Победы самым главным праздником народов Казахстана и РФ

Москва8 мая Вести.Празднование Дня Победы занимает особое место в жизни народов России и Казахстана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле он поблагодарил его за приезд в Москву.

Для нас, для всех, и для наших народов, и для нас лично это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник пояснил Путин

Глава государства также раскрыл, что события военных лет напрямую связаны с семьей Токаева.

Встреча лидеров состоялась в рамках серии двухсторонних переговоров, которые 8 мая проводит Путин в Кремле. Ранее он беседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.