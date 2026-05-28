Москва28 маяВести.Президент России Владимир Путин заявил о важности контактов и взаимоотношений граждан РФ и Казахстана. На это российский лидер указал во время российско-казахстанских переговоров.
Контакт между гражданами очень важный. Все это укрепляет наше взаимодействиесказал президент РФ
Владимир Путин 27 мая прибыл в Казахстан с государственным визитом. В Астане его сопровождает делегация из более чем 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука и девять федеральных министров. Также президент России примет участие в мероприятиях заседания Высшего евразийского экономического совета.
28 мая президент России прибыл во Дворец независимости в Астане, где начались российско-казахстанские переговоры.