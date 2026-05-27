Москва27 мая Вести.Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Кадры прилета президента РФ в Астану показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Российский борт номер один сопровождали два истребителя.

Российского президента у самолета встретил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев с почетным караулом и оркестром, над аэропортом Астаны пролетели вертолеты с флагами России и Казахстана, следует из кадров Кремля.

Государственный визит президента России в Казахстан продлится три дня.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что визит Путина в Казахстан начнется с общения с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым.