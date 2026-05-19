Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Москва19 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в Пекине.

В аэропорту Путина встретила китайская делегация во главе с министром иностранных дел КНР Ван И.

В рамках визита Россия и КНР намерены подписать около 40 документов. Лидеры обеих стран будут присутствовать на заключении 21 соглашения, об остальных объявят ближе к завершению визита.

Накануне поездки Путин записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.