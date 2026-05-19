Москва19 маяВести.Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. Самолет российского лидера приземлился в Пекине.
В аэропорту Путина встретила китайская делегация во главе с министром иностранных дел КНР Ван И.
В рамках визита Россия и КНР намерены подписать около 40 документов. Лидеры обеих стран будут присутствовать на заключении 21 соглашения, об остальных объявят ближе к завершению визита.
Накануне поездки Путин записал видеообращение, в котором рассказал о планах по продолжению взаимодействия Москвы и Пекина в вопросах экономики, политики и обороны.