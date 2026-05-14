Москва14 мая Вести.Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай является значимым в геополитическом смысле, заявил ИС "Вести" китаевед, директор Института изучения современного Китая "Новый Восток" Николай Вавилов.

Очевидно, что силы Китая пока не позволяют установить свое мировое лидерство, и силы Соединенных Штатов уже не позволяют. Ключевой составляющей победы того или иной игрока является привлечение союзников - в первую очередь стран Глобального Юга, "Большой семерки", России. И визит российского президента, который последует после визита [президента США Дональда] Трампа покажет, что союзники все-таки ближе к стороне Китая. Китай таким образом показывает, что он в этой гонке, конечно, доминирует