Москва14 мая Вести.Визит президента РФ Владимира Путина в КНР готовится и состоится в самое ближайшее время, Кремль объявит сроки поездки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соответствующие заявления официальный представитель Кремля сделал в ходе брифинга.

В ближайшее время мы их (сроки. – Прим. ред.) объявим. Этот визит готовится сказал Песков

По его словам, можно сказать, что подготовка уже закончена, вносятся финальные штрихи. Песков добавил, что поездка Путина в Китай состоится "в самое ближайшее время".

В настоящее время в Китае с визитом находятся американский лидер Дональд Трамп и его команда. Президент США будет пребывать в КНР с визитом по 15 мая.