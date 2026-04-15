Песков: визит Путина в КНР готовится, о его точных сроках Кремль сообщит

Песков заявил о подготовке визита Путина в Китай Песков: визит Путина в КНР готовится, о его точных сроках Кремль сообщит

Москва15 апр Вести.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай готовится, о его точных сроках сообщит Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Готовится визит президента [РФ Владимира] Путина в Китай​​​... Контакты на высшем уровне готовятся, мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим сказал он

Песков также назвал КНР привилегированным стратегическим партнером России.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита. 14 апреля Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Обсуждения продлились четыре часа.

15 апреля в Пекине прошла рабочая встреча главы российского внешнеполитического ведомства с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которой Сергей Лавров передал председателю КНР привет от Владимира Путина.