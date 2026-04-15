Москва15 апрВести.Визит президента РФ Владимира Путина в Китай готовится, о его точных сроках сообщит Кремль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Готовится визит президента [РФ Владимира] Путина в Китай... Контакты на высшем уровне готовятся, мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщимсказал он
Песков также назвал КНР привилегированным стратегическим партнером России.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Китай в рамках официального визита. 14 апреля Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Обсуждения продлились четыре часа.
15 апреля в Пекине прошла рабочая встреча главы российского внешнеполитического ведомства с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которой Сергей Лавров передал председателю КНР привет от Владимира Путина.