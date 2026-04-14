Захарова заявила, что беседа Лаврова и Ван И длилась порядка четырех часов

Москва14 апр Вести.Разговор глав МИД РФ и КНР Сергея Лаврова и Ван И продлился порядка четырех часов. За это время они успели сначала встретиться в традиционном формате, а потом побеседовать за рабочим ужином, сообщила официальный представитель России Мария Захарова.

Она (беседа - прим. ред.) продолжалась, как подсчитали китайские коллеги, четыре часа сообщила Захарова в комментарии одному из федеральных каналов

Вместе с тем она подчеркнула, что прошедшая встреча представляла собой своего рода "переговорный марафон".

По словам Захаровой, первая часть переговоров прошла в традиционном формате, "а затем они были продолжены уже в виде и формате рабочего ужина, где обсуждались прежде всего геополитические аспекты".

14 апреля Сергей Лавров провел переговоры с китайским коллегой в рамках своего двухдневного официального визита в Китайскую Народную Республику.