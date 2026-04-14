Лавров заявил об опасных играх Запада вокруг Тайваня Лавров: Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня

Москва14 апр Вести.Страны Запада продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

По словам Лаврова, напряженность усиливается не только вокруг Тайваня, но и в районе Южно-Китайского моря, а также на Корейском полуострове. Он отметил, что регион, который долгое время считался пространством сотрудничества и добрососедства, подвергается дестабилизации.

Если говорить о восточной части евразийского континента, то здесь тоже не прекращаются весьма и весьма опасные игры сказал Лавров

В частности, предпринимаются попытки разрушить так называемую асеаноцентричную архитектуру взаимодействия, создавая блоковые форматы, направленные, по мнению Лаврова, на сдерживание Китая и России, которые тоже граничат "с этой важнейшей частью Евразии".

Так что весь наш огромный континент требует постоянного внимания подчеркнул руководитель дипведомства

Сергей Лавров прилетел в Пекин на два дня по личному приглашению главы внешнеполитического ведомства КНР Ван И. Российско-китайские переговоры проходят в историческом и очень живописном месте – государственной резиденции "Дяоюйтай".

В МИД России ранее отметили, что на переговорах в Пекине министры иностранных дел России и КНР обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках международных организаций, и обменяются мнениями по актуальным международным проблемам.