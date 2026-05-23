Москва23 маяВести.В Евразии уже вовсю идет война, в разных частях света происходят локальные конфликты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 34-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
В Евразии она уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, в Ормузском проливесказал Лавров
Министр отметил, что были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента.
Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем пониматьподчеркнул министр
Ранее Лавров пояснил, что страны Запада всерьез популяризируют идею создания в Азии нового военного альянса – аналога НАТО, руководствуясь утверждениями о якобы угрозах, исходящих с пространства Южно-Китайского моря и из зоны Тайваньского пролива.