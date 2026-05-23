Лавров: в Евразии уже идет война, конфликты происходят во всех частях света Лавров: в Евразии уже вовсю идет война

Москва23 мая Вести.В Евразии уже вовсю идет война, в разных частях света происходят локальные конфликты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 34-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

В Евразии она уже идет вовсю вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, в Ормузском проливе сказал Лавров

Министр отметил, что были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента.

Не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать подчеркнул министр

Ранее Лавров пояснил, что страны Запада всерьез популяризируют идею создания в Азии нового военного альянса – аналога НАТО, руководствуясь утверждениями о якобы угрозах, исходящих с пространства Южно-Китайского моря и из зоны Тайваньского пролива.