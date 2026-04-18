Москва18 апр Вести.Военный блок НАТО находится не в лучшем состоянии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме в Турции.

Россия, отметил Сергей Лавров, не вмешивается во внутренние дела НАТО, а ее представители не бегают по территориям стран-членов этого военного блока.

И мы не обезьянничаем и не делаем того, что Запад и американцы, кстати сказать, [делают] давно, начали при Байдене, продолжают и сейчас добавил он

По его словам, американцы и европейцы ездят по странам бывшего Советского Союза и начинают предлагать проекты, которые явно вступают в противоречие с теми нормами, которые существуют, в Евразийском экономическом союзе или в Содружестве Независимых Государств.