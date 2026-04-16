Журналист Христофору призвал серьезно отнестись к словам Лаврова о НАТО Христофору: слова Лаврова о милитаризации НАТО нужно воспринимать серьезно

Москва16 апр Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору призвал серьезно отнестись к заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова о стремительной милитаризации НАТО на фоне внутренних противоречий в альянсе.

Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Ларов предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала

Накануне Лавров, подводя итоги визита в Китай, отметил, что процесс милитаризации в Европе усиливается параллельно с кризисными явлениями внутри НАТО. Он подчеркнул, что одним из ключевых факторов разногласий остается ситуация на Ближнем Востоке.

Вместе с тем глава МИД РФ заявил, что администрация президента США Дональда Трампа отвергла идею втянуть Украину в НАТО, однако в Вашингтоне идут разговоры о создании иного военного альянса с Киевом "в качестве его ведущего участника".